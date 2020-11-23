В WhatsApp изменился принцип работы звонков

Изменения в том числе коснулись и видеозвонков.

На портале WABetaInfo сообщается, что мессенджер WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложение. Эти изменения косунлись и видеозвонков.

Так, был изменен интерфейс, теперь он поход на приложение FaceTime. Кроме того, пользователю во время разговора будет проще найти необходимую кнопку.

Коснулись изменения и групповых звонков. Теперь пользователь может присоединиться к такому звонку, даже если он уже начался. Так, если участник проигнорирует вызов и позже снова откроет приложение, то появится кнопка "Нажмите, чтобы присоединиться".

В настоящее время обновление доступно для iOS. Для Android оно должно выйти в ближайшее время.

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