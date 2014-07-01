В Воронеже выстроилась очередь за билетами на матч "Факел"-"Спартак"

Некоторые болельщики занимали место в очереди со вчерашнего дня.

В Воронеже выстроилась очередь за билетами на матч 6-го тура чемпионата России по футболу между местным "Факелом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает Telegram-канал "Лицо попроще".

Очередь огибает Центральный стадион профсоюзов. Ее длина насчитывает где-то 350 метров. Продажи билетов начались в 11 часов утра. Сообщается, что некоторые болельщики занимали место в очереди со вчерашнего дня.

Матч "Факел"-"Спартак" состоится 27 августа. Команда из Воронежа занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка в шести играх. Красно-белые находятся на втором месте, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу под руководством тен Хага.

Видео: Telegram / Лицо попроще