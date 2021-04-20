В Воронеже появилось видео взрывов над полигоном Погоново

ЗВО провело ночные учения мотострелков.

Видео взрывов и грохота над военным полигоном в Воронеже засняли жители города из своих домов. Инцидент зафиксирован вечером 19 апреля. Изначально очевидцы восприняли звуки как грохот грома, но после почувствовали, что на самом деле дело не в непогоде.

Больше всего забеспокоились жители района Шилово. Там в зданиям из-за взрывов дребезжали стекла. В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что на полигоне Погоново ведутся крупномасштабные военные учения. В мероприятиях принимают участие мотострелковые подразделения. Они используют в миссиях танки и комплексы реактивной артиллерии "Град". Согласно плану, военнослужащие отработали отрезание пути движения для условного противника, который отступал к обозначенному мосту с фланга.

В ночных учениях ЗВО приняли участие порядка 500 военнослужащих. Они задействовали на полигоне более сотни единиц боевой техники, вооружения, включая Т-72Б3 и боевые машины пехоты.

Минометчики и мотострелки провели учения в рамках контрольной проверки.

Фото и видео: Вконтакте/Мой и твой Воронеж

