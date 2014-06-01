В Воронеже потушили крупный пожар в промышленной зоне

Пожарные смогли уберечь от огня два бензовоза, которые были близко расположены к очагу возгорания.

В Воронеже потушили пожар в промышленной зоне города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на улице Кривошеина вечером 26 октября на складе, в котором хранились деревянные поддоны. Информация о пожаре поступила на пульт экстренных служб в 21:35. Полностью справиться с огнем удалось только через два часа. По информации ведомства, тушение осложнялось неисправностью водоисточников на территории склада.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось уберечь от огня два бензовоза, которые были расположены в непосредственной близости от очага возгорания. В тушении пожара были задействованы 70 человек и 18 единиц специальной техники.

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