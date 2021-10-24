В Воронеже пассажиры выгнали из маршрутки мужчину из-за неправильно надетой маски

Он объяснял, что из-за маски ему трудно дышать.

В Воронеже пассажиры маршрутного такси подрались с темнокожим мужчиной. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел из-за отказа африканца правильно надеть маску. Сначала пассажиры вели диалог с мужчиной о необходимости соблюдения масочного режима, на что тот выразил возмущение. Африканец объяснял, что из-за маски ему трудно дышать, и требовал, чтобы на него перестали кричать.

Позже началась потасовка, пассажиры попросили водителя маршрутки остановиться, а затем выставили мужчину из транспорта на улицу.

Ранее в Башкирии пассажирку вытащили из автобуса за нарушение антиковидных мер.

Видео: Telegram / SHOT