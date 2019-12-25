В Воронеже машина наехала на коляску с ребенком на зебре

В Воронеже неустановленный водитель сбил на переходе коляску с 4-месячнм малышом.
ТАСС со ссылкой на УМВД Воронежа сообщает, что неустановленный водитель на автомобиле сбил на пешеходном переходе коляску с четырехмесячным малышом, которую везла 38-летняя женщина, мать малыша.
В результате ДТП младенец получил травмы и был госпитализирован. Водитель с места ДТП скрылся, его личность устанавливается.
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Фото:pixabay
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