В Крыму пьяный водитель сбил 3 маленьких девочек

Четырехлетняя девочка погибла, две другие в больнице с травмами.

В Крыму пьяный водитель на тротуаре сбил 3 маленьких детей.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД сообщает, что ДТП произошло накануне вечером, 13 августа, в 19:30 в Джанкойском районе. Водитель 1986 года рождения на автомобиле ВАЗ, двигаясь со стороны автодороги Светлое - Новосельцево в направлении дороги Азовское - Любимовка наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил 3 детей, 2010, 2016 и 2018 годов рождения.

В результате ДТП 4-летняя девочка погибла. Другие 2 девочки с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Водитель в момент ДТП был пьян. В 2016 году он лишался прав на полтора года за пьяное вождение.

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