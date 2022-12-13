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В Воронеже автомобиль загорелся и взорвался во дворе дома

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Также пострадал находившийся рядом автомобиль Renault.

В Воронеже автомобиль загорелся и взорвался во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".

Инцидент произошел в Придонском микрорайоне города. На опубликованных кадрах видно, что перед взрывом автомобиль был полностью охвачен огнем. Также пострадал находившийся рядом автомобиль Renault.

На место проишествия прибыли пожарные. Возгорание ликвидировали за 15 мнут. Никто не пострадал в результате взрыва.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже в результате пожара погибли два человека.

Видео: Telegram / Мой и твой Воронеж

Теги: автомобиль, взрыв, воронеж, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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