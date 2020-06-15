В Воронеже алабай растерзал собачку и напал на ее хозяйку

Пострадавшая китайская хохлатая находится в ветеринарной клинике, её хозяйка – в больнице. Видео не рекомендуется смотреть слабонервным людям.

Душераздирающие кадры нападения алабая на женщину с собакой появились в соцсетях Воронежа. Запись сделал местный житель, который услышал крики женщины и выглянул в окно.

На кадрах видно, как пёс терзает небольшую собаку, а хромающая женщина с поводком пытается остановить зверя. Один из очевидцев, пытался с помощью огнетушителя остановить алабая, громадный пес только на секунду ослабил хватку. В итоге шестеро мужчин, пиная ногами собаку, смогли спасти жертву. Буквально за несколько минут весь тротуар оказался залит кровью.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что инцидент произошел в районе дома 14/16 по улице Орджоникидзе. Женщина выгуливала собаку породы китайская хохлатая. Неожиданно откуда-то выскочил алабай, хозяйка попыталась спасти своего питомца, но здоровый пес напал и на нее. У женщины рваная рана на ноге, сейчас она находится в больнице. Покалеченная маленькая собачка - в ветеринарной клинике, где ей предстоит сложная операция. Ветеринары отметили, что, так как собаке уже 10 лет, она может просто не очнуться от наркоза.

Как сообщила СМИ дочь пострадавшей, с семьёй от имени владельца собаки никто не связывался. Никаких извинений хозяин алабая не приносил и помощи не предлагал. Как сообщила "КП-Воронеж", хозяин агрессивной собаки сказал правоохранителям, что может либо пристрелить пса, либо отвезти в деревню.

Алабай – это среднеазиатская собака, которая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г. № 974 отнесена к перечню особо опасных собак. Эти породы обладают генетически детерминированными качествами агрессии и представляют опасность для здоровья людей.

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