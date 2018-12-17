В Воркуте 8-летняя девочка заперла вора в квартире

Вор представился знакомым матери и попросил пустить его в квартиру.

В Воркуте маленькая школьница впустила вора в квартиру и заперла его.

Пресс-служба МВД РФ по Республике Коми сообщает, что к ним в дежурную часть поступило сообщение от жительницы города Воркуты, что в ее квартире находится незнакомый мужчина. На место проживания женщины выехали сотрудники полиции. В указанной квартире действительно находился молодой мужчина, который упаковывал технику.

Как выяснилось, 8-летняя дочь женщины пошла в музыкальную школу, когда ее остановил мужчина и представился знакомым ее мамы. "Знакомый" попросил пустить его в квартиру, чтобы сделать маме сюрприз. Девочка впустила вора в квартиру, а сама ушла на занятия музыкой, заперев квартиру на ключ.

По дороге девочка позвонила маме и рассказала о "сюрпризе", женщина тут же сообщила в полицию.

Похитителем оказался 26-летний воркутинец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Добычей злоумышленника могли бы стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет, продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тысяч рублей. МВД РФ по Республике Коми

На мужчину возбуждено уголовное дело пол статье "попытка кражи".

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Фото: Piter.TV