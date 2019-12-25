В Вольске Саратовской области отец до рвоты заставил отжиматься несовершеннолетнюю дочь

В Вольске пьяный отец издевался над 15-летней дочерью.
РИА Новости сообщает, что прокуратура и полиция ведет проверку после того, как в больницу была доставлена девочка 2015 года рождения после "воспитательных мер" пьяного отца.
1 октября школьница пришла домой с прогулки в дневное время, но позже установленного родителями времени. Пьяный родитель решил воспитать дочь и заставил ту отжиматься от пола. Школьница отжималась под присмотром отца, пока ее не начало тошнить. Родители доставили дочь в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, после чего отпущена домой.
В ходе проверки будут установлены условия проживания несовершеннолетней в данной семье.
Ранее:В Саратове мужчина почти 2 года насиловал и развращал маленькую дочь своих знакомых
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все