В Вольске Саратовской области отец до рвоты заставил отжиматься несовершеннолетнюю дочь

Девочка после издевательств отца попала в больницу.

В Вольске пьяный отец издевался над 15-летней дочерью.

РИА Новости сообщает, что прокуратура и полиция ведет проверку после того, как в больницу была доставлена девочка 2015 года рождения после "воспитательных мер" пьяного отца.

1 октября школьница пришла домой с прогулки в дневное время, но позже установленного родителями времени. Пьяный родитель решил воспитать дочь и заставил ту отжиматься от пола. Школьница отжималась под присмотром отца, пока ее не начало тошнить. Родители доставили дочь в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, после чего отпущена домой.

В ходе проверки будут установлены условия проживания несовершеннолетней в данной семье.

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