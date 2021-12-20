Двое фигурантов дела отправлены в СИЗО.

В Вологодской области ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. По информации ведомства, обнаруженное производство является крупнейшим за 30 лет в регионе.

Силовики изъяли из нарколаборатории 15 килограммов мефедрона, а также более трех тонн прекурсоров. Она находилась в заброшенной деревне в 100 километрах от Вологды.

Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Фигуранты дела отправлены в СИЗО.

Ранее ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналиста.

Видео: МВД Медиа