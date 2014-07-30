На Дмитровских карьерах утонул молодой человек

На месте происшествия работают водолазы.

Вечером 10 августа, на улице Димитрова в карьере утонул человек. На место происшествия экстренно прибыли медики и спасатели.

Водолазы после 15 минут поисков подняли со дна пруда тело молодого человека.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал с друзьями. Сейчас молодых людей сильный шок.

Жители Фрунзенского района отметили, что в этих водоемах купаться запрещено.

Идет благоустройство парка, все огорожено забором ,работает техника, но народ все равно перелезает и купается сообщает житель района

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе утонул пожилой мужчина.

Фото: ДТП и ЧП Чанкт-Петербург/ВК