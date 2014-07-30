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На Дмитровских карьерах утонул молодой человек
Сегодня, 17:58
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IRINA_CHALKINA
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На Дмитровских карьерах утонул молодой человек

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На месте происшествия работают водолазы.

Вечером 10 августа, на улице Димитрова в карьере утонул человек. На место происшествия экстренно прибыли медики и спасатели. 

Водолазы после 15 минут поисков подняли со дна пруда тело молодого человека.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал с друзьями. Сейчас  молодых людей сильный шок. 

Жители Фрунзенского района отметили, что в этих водоемах купаться запрещено.

Идет благоустройство парка, все огорожено забором ,работает техника, но народ все равно перелезает и купается

сообщает житель района 

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе утонул пожилой мужчина.

Фото: ДТП и ЧП Чанкт-Петербург/ВК

 

 

 

 

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Теги: водолазы мчс , утонул молодой человек , утонул мужчина , фрунзенский район утонул мужчина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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