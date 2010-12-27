В Красносельском районе утонул пожилой мужчина

Очевидцы сообщают, что мужчина просто сидел на берегу водоема, затем упал в воду .

Вечером 9 августа, на улице Пионерстроя в местном водоеме утонул пожилой мужчина. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел внезапно.

Он сидел на берегу .Не понятно по каким причинам он упал,но вытащили его в той же позе как он и сидел, сообщает очевидец.

На снимках, которыми поделились пользователи соцсетей видно, что на место трагедии работают службы спасения.

Жители домов, около которых случилась трагедия, отметили, что сотрудники скорой помощи и МЧС очень быстро приехали. Мужчину сразу же выловили, но было уже поздно, пострадавший уже погиб.

Очевидцы предполагают, что пожилого мужчины скорее всего случился сердечный удар.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК