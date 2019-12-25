В Волхове после реновации открылась детская поликлиника

В Волхове завершилась масштабная реновация детской поликлиники. На капитальный ремонт детского медицинского учреждения было направлено почти 57 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
В поликлинике теперь есть комната для кормления малышей, игровая зона, кабинет неотложной помощи, также организована маршрутизация с отдельным входом для болеющих детей. Центральный вход оснащен автоматическими дверями.
Здание было построено в 1976 году и использовалось для нужд банка. В 2004 году здесь провели капремонт, после чего здание передали в эксплуатацию детской поликлинике.
Ранее в Ленобласти повысили стоимость бесплатного школьного обеда.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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