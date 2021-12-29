В Ленобласти повысили стоимость бесплатного школьного обеда

Теперь стоимость горячего питания увеличена до 125 рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении стоимости бесплатного школьного обеда. Согласно документу, с 1 апреля стоимость горячего питания, которым учеников начальных классов кормят бесплатно, в школах региона повышена до 125 рублей. Бесплатно питаются также и ученики из 5-11 классов, которые относятся к льготной категории.

При этом стоимость горячего напитка и молока в эту сумму не входит. Стоимость молока для учеников начальных классов также была увеличена до 14,8 млн рублей.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Вероники Ребровой, для учеников начальных классов и льготных категорий должно быть организовано двухразовое питание. Либо завтрак и обед, либо второй завтрак и обед, либо обед и полдник. При этом учащиеся начальной школы должны обеспечиваться горячим питанием не менее одного раза в день.

Ранее стало известно, что в этом году в лагерях Ленобласти отдохнут почти 80 тысяч детей.

Фото: правительство Ленобласти