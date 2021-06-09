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В этом году в лагерях Ленобласти отдохнут почти 80 тысяч детей
Сегодня, 11:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В этом году в лагерях Ленобласти отдохнут почти 80 тысяч детей

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В регионе около 60 лагерей круглосуточного пребывания, более 400 лагерей – дневного пребывания (на базе школ) и 27 лагерей труда и отдыха.

В этом году в Ленобласти в детских лагерях отдохнут почти 80 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции "ТАСС" сообщила председатель Комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.  

По ее словам, в реестре находятся 538 лагерей, более 500 из них будут работать летом. В регионе около 60 лагерей круглосуточного пребывания, более 400 лагерей – дневного пребывания (на базе школ) и 27 лагерей труда и отдыха.

Также Вероника Реброва напомнила, что в некоторых лагерях по-прежнему действует детский туристический кешбэк. Родители должны оплатить путевку картой "Мир", и 50% стоимости (не более 20 тысяч рублей) вернется автоматически.

Ранее в Ленобласти разрешили работу летних лагерей для детей.

Фото: pexels

Теги: дети, лагеря
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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