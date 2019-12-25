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В Волхове отравились 12 студентов техникума
Сегодня, 8:12
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В Волхове отравились 12 студентов техникума

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Прокуратура проводит проверку.

В четверг, 20 мая, 12 студентов Волховского многопрофильного техникума обратились за помощью медиков из-за признаков расстройства пищеварения. Этим инцидентом заинтересовалась городская прокуратура.

В техникуме проводят проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Полученные результаты проверки помогут дать оценку действиям должностных лиц техникума, которые отвечают за питание студентов.

Ранее петербургские школьники отравились таблетками, которыми их угостила одноклассница.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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