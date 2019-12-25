В Волхове отравились 12 студентов техникума

В четверг, 20 мая, 12 студентов Волховского многопрофильного техникума обратились за помощью медиков из-за признаков расстройства пищеварения. Этим инцидентом заинтересовалась городская прокуратура.
В техникуме проводят проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Полученные результаты проверки помогут дать оценку действиям должностных лиц техникума, которые отвечают за питание студентов.
Ранее петербургские школьники отравились таблетками, которыми их угостила одноклассница.
Фото: Piter.tv
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