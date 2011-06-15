Постановление главврача вступает в силу 27 июля.

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий работников. Соответствующее постановление главврача региона вступает в силу с 27 июля, пишет сетевое издание V1.

Пройти курс вакцинации от коронавируса обязаны работники сфер торговли и услуг, общественного питания, пищевой промышленности, образования, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и некоторых других.

Главврач уточнила, что первый компонент вакцины должен быть введен до 30 августа, а второй - до 30 сентября.

Согласно информации Роспотребнадзора, в Волгоградской области в течение месяца отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 313 случаев заражения (всего - 69 656). Выздоровели от коронавируса за период пандемии 62 170 человек, умерли - 1749.

Ранее мы сообщали, что глава Башкирии передумал расширять в республике ограничения по COVID-19.

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