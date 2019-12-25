В Волгоградской области мужчина на глазах у своих детей забил молодого соперника

Спустя два дня соперник умер в реанимации.

В Ленинске Волгоградской области ревнивец забил соперника, погрузил в багажник и выбросил на улице.

Кровавая семейная драма разыгралась в Ленинске 28 сентября. 40-летний мужчина с семьей с детьми вернулся из магазина и у дома он увидел приятеля своей супруги. На почве ревности между мужчинами возник скандал, который перерос в драку. В ходе ожесточенной драки муж сильно избил 35-летнего приятеля на глазах у детей.

После того как мужчина упал, ревнивец погрузил жертву в багажник, вывез, а затем выбросил на другой улице. Избитого мужчину нашли прохожие и вызвали медиков. От полученных травм мужчина умер спустя два дня. Супруг же после произошедшего затаился на съемной квартире в другом городе.

Сейчас мужчина найден и задержан. В содеянном он сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "непреднамеренное убийство".

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Фото:Piter.TV