Огонь охватил 100 кв.м. территории.

В Волгограде загорелся цех на территории завода "Красный Октябрь". Об этом рассказали региональные представители экстренных служб города. В общей сложности пострадало около 100 квадратных метров в металлопрокатном отделении. Из полыхающего помещения сотрудники ГУ МЧС эвакуировали 70 человек.

На проспекте Ленина на территории металлургического завода "Красный Октябрь" горит одноэтажный металлопрокатный цех на площади 100 квадратных метров. источник в ГУ МЧС по региону

Эксперт заметил, что в настоящее время сведений о возможных пострадавших нет.

Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м.

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