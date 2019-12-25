В Волгограде загорелся цех на территории завода "Красный Октябрь". Об этом рассказали региональные представители экстренных служб города. В общей сложности пострадало около 100 квадратных метров в металлопрокатном отделении. Из полыхающего помещения сотрудники ГУ МЧС эвакуировали 70 человек.
На проспекте Ленина на территории металлургического завода "Красный Октябрь" горит одноэтажный металлопрокатный цех на площади 100 квадратных метров.
источник в ГУ МЧС по региону
Эксперт заметил, что в настоящее время сведений о возможных пострадавших нет.
Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м.
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