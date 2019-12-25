В Волгограде раскрыли дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней спустя 27 лет

Жертва опознала насильника спустя почти 30 лет.

В Волгограде спустя 27 лет женщина опознала своего насильника.

ТАСС сообщает, что следственными органами дополнительными мерами удалось установить одного из насильников несовершеннолетней, групповое изнасилование которой произошло 4 октября 1993 года.

В тот роковой для девушки день двое неизвестных ей мужчин напали на 17-летнюю девушку на улице. Они затащили ее на стройплощадку, где по очереди изнасиловали. Тогда преступление раскрыть не удалось.

Одним из насильников оказался 48-летний местный житель, который сейчас находится в местах лишения свободы за кражу. Женщина сразу узнала насильника, хотя прошло почти 30 лет. Тем более на теле мужчины были татуировки, которые она хорошо запомнила и описывала еще в 1993 году.

Под давлением улик мужчина сознался в изнасиловании, но взял всю вину на себя, заявив, что совершил все один. Сейчас ведется работа по установлению второго фигуранта.

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