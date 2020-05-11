Ситуация не повлияла на железнодорожное движение на участке.

В Волгограде протекла цистерна с кислотой. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги. Известно, что инцидент зафиксирован на территории станции Сарепта в 12:16 часов по московскому времени.

Обнаружена течь из цистерны с серной кислотой, расположенной в составе грузового поезда. Данный вагон был отцеплен и передислоцирован на специальный путь. пресс-служба ведомства

Эксперты направили к железнодорожной станции пожарный поезд. Ситуация не сказалась на графике движения составов. Также в РЖД подчеркнули, что опасности для экологической обстановки нет. О пострадавших не упоминается.

Из Петербурга на Валаам теперь можно добраться с помощью "Метеора".

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