В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок

Предварительной причиной пожара считают утечку газа.

В Волгограде при возгорании четырех машин во дворе жилого дома погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел утром 1 декабря. Две машины полностью выгорели. Еще две получили повреждения в результате возгорания. Также сообщается об одном пострадавшем мужчине, которого с травмами доставили в больницу.

По данным ГУ МВД, во время осмотра одного из автомобилей, где было обнаружено тело ребенка, были найдены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной пожара считают утечку газа.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области