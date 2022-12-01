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В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок

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Предварительной причиной пожара считают утечку газа.

В Волгограде при возгорании четырех машин во дворе жилого дома погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел утром 1 декабря. Две машины полностью выгорели. Еще две получили повреждения в результате возгорания. Также сообщается об одном пострадавшем мужчине, которого с травмами доставили в больницу.

По данным ГУ МВД, во время осмотра одного из автомобилей, где было обнаружено тело ребенка, были найдены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной пожара считают утечку газа.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Теги: возгорание, волгоград, жертвы, машины, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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