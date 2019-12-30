В Волгограде медсестра сожгла нос новорожденному недоношенному младенцу

Медсестра нарушила правила и технологию установки младенцу специальных биназальных кислородных канюль.

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении медсестры перинатально центра, которая изувечила недоношенного младенца.

ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталию Рудник сообщает, что расследование уголовного дела в отношении старшей медсестры перинатального центра завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Женщину будут судить по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следствием установлено, что в 2016 году женщина на 7 месяце беременности обратилась в перинатальный центр, так как у нее начались преждевременные роды. Женщине сделали кесарево, новорожденного поместили в специальный кувез (инкубатор). Через несколько дней мать малыша увидела сильные ожоги на лице с частичной потерей носа.

В ходе следственный действий установлено, что увечье новорожденному было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль, допущенного старшей медицинской сестрой отделения реанимации.

Женщине грозит наказание в виде ограничение свободы сроком до 4 лет, либо лишение свободы сроком до 1 года.

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