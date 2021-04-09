Жертв и пострадавших нет.

В Волгограде локализовали пожар на заводе по производству дроби. Об этом заявили региональные представители ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что пламя распространилось на территорию в 1850 квадратных метров. Первые сведения о воспламенении диспетчер экстренного ведомства получил в 01:20 по местному времени.

В 05:37 пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области локализовали горение кровли ангаров на площади 1850 квадратных метров в Кировском районе города Волгограда на улице Самарской. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время информации о погибших или пострадавших нет. К ликвидации пожара принимали участие 65 человек личного состава и 17 единиц специальной техники.

В Волгограде задержали "смотрящего" криминального авторитета.

Видео: МЧС России

