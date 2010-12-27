Сотрудники Эрмитажа нашли во Владимирской области тронный зал Ивана Грозного

Сотрудники Эрмитажа работают на территории Александровского кремля с 2005 года.

Участники археологической экспедиции Эрмитажа нашли на территории Александровского кремля во Владимирской области царские палаты времен Ивана Грозного. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по науке государственного музея-заповедника "Александровская слобода" Марина Рыбакова.

Археологи нашли основание большой палаты, в которой проводились торжественные церемонии. Примерные размеры палаты 8х9 метров.

Сотрудники Эрмитажа работают на территории Александровского кремля с 2005 года. В 2018 году был найден фундамент одной из палат, в этом – целый тронный зал и фундамент средней и малой палат. На месте раскопок в 1505 году была резиденция Василия III, а с 1564 по 1581 слобода являлась столицей для Ивана Грозного.

Ранее археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг.

Фото: kreml-aleksandrov.ru