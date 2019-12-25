В Виллозском поселении откроют рекреационный каркас с туристическими маршрутами

Изменения в генплане были поддержаны градостроительным советом Ленобласти.

В Виллозском поселении планируют создать рекреационный каркас с системой туристических маршрутов. Соответствующие изменения в генплане были поддержаны региональным градостроительным советом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

По словам зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, проект вышел действительно интересным. После обсуждения его разработчик (мастерская "Тальвег") учёл все замечания и доработал решения в транспортной сфере, а также в сферах туризма и развития промышленности.

Предполагается, что действующая редакция документа будет расширена.

Ранее мы сообщили о том, что многодетным семьям Ленобласти предоставят бесплатные участки в долевую собственность.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)