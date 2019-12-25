Многодетным семьям Ленобласти предоставят бесплатные участки в долевую собственность

Парламентарии выступили в защиту прав несовершеннолетних.

В среду, 31 мая, депутаты ЗакСа Ленобласти приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение предельных размеров и порядка предоставления земельных участков, которые регион предоставляет бесплатно в собственность многодетным семьям.

Так, минимальный размер предоставляемой земли теперь составляет 0,06 га, а максимальны достиг 0,15 га. Также участки намерены передавать с общую долевую собственность всех членов семьи в равных долях. Ранее право на владение землёй сохранялось только за одним из родителей, однако парламентарии выступили в защиту прав детей.

Что касается прав несовершеннолетних — у нас предусмотрено, что на детей в составе многодетной семьи, реализовавших своё право на получение земельного участка, не распространяется запрет однократности предоставления земельных участков в собственность бесплатно. То есть по достижении ими 18 лет, в случае если они уже как родители в многодетной семье захотят получить земельный участок, они смогут реализовать это право Маринэ Тоноян, председатель КУГИ Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть направит 2 млрд рублей на закупку льготных лекарств.

Фото: Pxhere