Ленобласть направит 2 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Региону приходится применять перефинансирование для обеспечения медикаментами всех льготников.

Ленинградской области необходимо 2,5 млрд рублей для обеспечения лекарствами льготников. Основная часть этих средств (2 млрд рублей) выделена из областного бюджета. Об этом сообщил глава регионального Комитета здравоохранения Александр Жарков.

Чиновник отметил, что ситуация с недостатком финансирования наблюдается во всех регионах страны из-за невыполнения обязательств со стороны федерального центра. Таким образом, для обеспечения региона льготными лекарствами применяется система перефинансирования.

В апреле 2023 года на каждого льготника в Ленобласти приходилось 1127,80 рублей. К середине мая лекарства за счёт регионального бюджета получили порядка 14 тыс. таких граждан.

Ранее мы сообщили о том, что малые предприятия Ленобласти получили 11 млрд рублей льготных кредитов к маю 2023 года.

Фото: Piter.TV