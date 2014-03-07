В Выборгском замке нашли медицинские колбы XIX века

Были найдены маленькая бутылка из прозрачного стекла объемом 75 мл и большая желтая бутылка объемом 300 мл.

На Замковом острове в Выборге продолжается реставрация. На чердаке реставрируемого здания, которое раньше занимала администрация музея, нашли аптекарские бутылки конца XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского музея-заповедника

Были найдены маленькая бутылка из прозрачного стекла объемом 75 мл и большая желтая бутылка объемом 300 мл.

Это те предметы повседневности, которыми пользовались, а потом, на всякий случай, не выбрасывали, а складировали в подвальных или чердачных помещениях. специалисты Выборгского музея-заповедника

В прозрачном флаконе при чистке обнаружили окаменевший сгусток желтого вещества, который до сих пор пахнет йодом.

Башня Олафа в Выборге закроется на реставрацию на полтора года.

Фото: ВКонтакте/ Выборгский музей-заповедник