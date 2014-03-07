В Выборгском замке нашли медицинские колбы XIX века

На Замковом острове в Выборге продолжается реставрация. На чердаке реставрируемого здания, которое раньше занимала администрация музея, нашли аптекарские бутылки конца XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского музея-заповедника
Были найдены маленькая бутылка из прозрачного стекла объемом 75 мл и большая желтая бутылка объемом 300 мл.
Это те предметы повседневности, которыми пользовались, а потом, на всякий случай, не выбрасывали, а складировали в подвальных или чердачных помещениях.
специалисты Выборгского музея-заповедника
В прозрачном флаконе при чистке обнаружили окаменевший сгусток желтого вещества, который до сих пор пахнет йодом.
Башня Олафа в Выборге закроется на реставрацию на полтора года.
Фото: ВКонтакте/ Выборгский музей-заповедник
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