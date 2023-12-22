В Выборгском районе в связи ремонтом трамвайных путей ограничат движение

Ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина.

В Выборгском районе ведутся работы по ремонту трамвайных путей. С 2 по 17 июня ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 2 по 9 июня ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина. Также с 2 по 4 июня ведутся работы по ремонту дороги на улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Луначарского до Придорожной аллеи.

Ранее мы писали, что ГАТИ проверяет состояние объектов в Петербурге перед ПМЭФ.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ