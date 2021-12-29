В Выборгском районе произошла смертельная авария с грузовиком и легковушкой

В районе Коробицыно около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье произошло лобовое столкновение автомобилей.

Во вторник днем, 4 января, в Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с большегрузом и легковым автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В районе Коробицыно около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате в легковой машине погиб человек.

Напомним, сегодня на трассе "Кола" в массовой аварии погиб человек и пострадали дети. В аварии столкнулись заказной автобус и два автомобиля.

Ранее появилось видео жуткого ДТП на Киевском шоссе. На кадрах видео один из автомобилей после столкновения вылетел в кювет.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дарья Андерсон / Марат Филимонов