  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:03
36
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе произошла смертельная авария с грузовиком и легковушкой

0 0

В районе Коробицыно около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье произошло лобовое столкновение автомобилей.

Во вторник днем, 4 января, в Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с большегрузом и легковым автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В районе Коробицыно около 11:20 на 52-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье произошло лобовое столкновение автомобилей. В результате в легковой машине погиб человек.

Напомним, сегодня на трассе "Кола" в массовой аварии погиб человек и пострадали дети. В аварии столкнулись заказной автобус и два автомобиля.

Ранее появилось видео жуткого ДТП на Киевском шоссе. На кадрах видео один из автомобилей после столкновения вылетел в кювет.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дарья Андерсон / Марат Филимонов

Теги: авария, коробицыно
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии