В Выборгском районе предали земле останки 19 красноармейцев

Как сообщил глава администрации Гончаровского муниципального образования Андрей Симонов, этой осенью запланированы еще две церемонии захоронения останков красноармейцев, найденных на территории поселения.

В минувшую субботу на воинском захоронении №62 около поселка Барышево состоялась торжественно-траурная церемония по захоронению останков воинов Красной Армии, погибших в ходе ожесточенных боев в конце июня – начале июля 1944 года. В мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, волонтеры, а также представители правительства Ленобласти, районной администрации, руководители Гончаровского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Тогда солдаты на полях сражений не были погребены, сегодня – обретают покой, война для них, наконец-то, закончилась. К сожалению, имен установить не удалось. Герман Сакс, главный специалист областного комитета по молодежной политике

Очень важно увековечить память павших за Родину. Молодежь должна помнить, насколько страшна война, насколько велик подвиг наших отцов и дедов, которые отдали жизнь за нашу свободу. Александр Корягин, заместитель председателя районного комитета по внутренней политике и международным связям

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, состоялось возложение цветов и венков к захоронению. Останки 19 бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены поисковыми отрядами "Карельский вал" и "Группа Безымянная" в 2020-2021 годах.

Как сообщил глава администрации Гончаровского муниципального образования Андрей Симонов, этой осенью запланированы еще две церемонии захоронения останков красноармейцев, найденных на территории поселения.

Ранее в Высоцке торжественно открыли сквер Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО