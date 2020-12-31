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В Выборгском районе появилась новая локация для туристов
Сегодня, 22:18
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smirenny

В Выборгском районе появилась новая локация для туристов

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Путешественники смогут окунуться в атмосферу Х века.

В пятницу, 5 февраля, пресс-служба администрации областного правительства сообщила, что в Выборгском районе открылась новая локация: застава викингов Х века "Морская застава "Рус".

Отмечается, что застава заинтересует не только любителей истории и раннего Средневековья. Путешественники смогут окунуться в атмосферу Х века, узнать культуру викингов поближе, посетить гридницу, кузницу, длинный дом, дом Годи и драккар. Новая достопримечательность находится в 20 километрах от Выборга на берегу Финского залива. Отмечается, что весь инвентарь подчинен идее максимального погружения в эпоху раннего средневековья. 

Ранее мы писали, что лесничий украсил выборгский парк "Монрепо" ледяными барельефами.

Фото: pixabay

Теги: локация для туристов, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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