В Выборгском районе появилась новая локация для туристов

Путешественники смогут окунуться в атмосферу Х века.

В пятницу, 5 февраля, пресс-служба администрации областного правительства сообщила, что в Выборгском районе открылась новая локация: застава викингов Х века "Морская застава "Рус".

Отмечается, что застава заинтересует не только любителей истории и раннего Средневековья. Путешественники смогут окунуться в атмосферу Х века, узнать культуру викингов поближе, посетить гридницу, кузницу, длинный дом, дом Годи и драккар. Новая достопримечательность находится в 20 километрах от Выборга на берегу Финского залива. Отмечается, что весь инвентарь подчинен идее максимального погружения в эпоху раннего средневековья.

Ранее мы писали, что лесничий украсил выборгский парк "Монрепо" ледяными барельефами.

Фото: pixabay