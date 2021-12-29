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В Выборгском районе построят детсад с бассейном на 250 детей
Сегодня, 15:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе построят детсад с бассейном на 250 детей

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Компания уже приступила к подготовке земельного участка.

В Выборгском районе Петербурга между проспектом Энгельса, улицей Манчестерской и Светлановским проспектом появится детский сад. Строительством займется Setle Group. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Будет построен двухэтажный детский сад с бассейном, залами для спортивных и творческих занятий. Дошкольное учреждение смогут посещать 250 детей.

Компания уже приступила к подготовке земельного участка. Построенный детский сад будет передан городу.

Детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: бассейн, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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