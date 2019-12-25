В Выборгском районе девочка-подросток сбежала из кареты скорой помощи

Семиклассница затерялась по пути в детскую городскую больницу Святой Ольги.

Накануне в пятницу, 17 апреля, в полицию Московского района обратилась сотрудница службы опеки МО "Гагаринское": она заявила о пропаже ребенка 2005 года рождения.

Как стало известно Piter.tv, днем ранее, во время перевозки 15-летней девочки в Детскую городскую больницу №4 Святой Ольги, та вышла из кареты скорой помощи и исчезла. Подобное поведение за ребенком замечалось неоднократно, девочка не раз уходила в неизвестном направлении. Пропавшая состоит на учетах в Психоневрологическом диспансере и в подразделении ОВД по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали о похищении 8-летней девочки на проспекте Ветеранов. Его организовала мать ребенка.

Фото: Piter.tv

Текст: Ксения Миронова