В Рощино с 96-летием поздравили участника Великой Отечественной войны

В рамках чествования военнослужащие прошли перед ветераном торжественным маршем, воспитанники детского сада читали стихи, учащиеся кадетского класса Рощинского центра образования вручили цветы.

В поселке Рощино с 96-летием поздравили участника Великой Отечественной войны Василия Литвинова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках чествования военнослужащие прошли перед ветераном торжественным маршем, воспитанники детского сада читали стихи, учащиеся кадетского класса Рощинского центра образования вручили цветы.

За Вашими плечами большая и достойная жизнь, наполненная множеством событий. Вы пережили суровые испытания Великой Отечественной войны и тяготы послевоенных лет. Несмотря на свой почтенный возраст, Вы и сейчас полны энергии и заслужили глубокое уважение земляков. Надежда Белоусько, глава муниципального образования "Рощинское городское поселение"

Председатель районного комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев поздравил Василия Литвинова от лица совета депутатов и администрации МО "Выборгский район".

Василий Литвинов родился в Белоруссии 15 марта 1925 года. В начале войны немцы сожгли его родную деревню, поэтому он вместе с другими жителям ушел в партизаны. В начале 1943 года эти места освободили советские войска, Василия Литвинова призвали на фронт. Вскоре он был ранен, но после выздоровления снова вернулся на фронт. Танковый полк, в котором он воевал, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Германии.

Окончание войны Василий Литвинов встретил в Берлине, всего в нескольких десятках метров от Рейхстага. В течение пяти лет, до июля 1950 года, он проходил службу в Германии.

Среди боевых наград – орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.

Накануне Ильдар Гилязов вручил ключи от квартир шести детям-сиротам.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО