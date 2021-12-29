В Выборгском районе Петербурга появится еще один детский сад

На территории, ограниченной проспектом Энгельса, улицей Манчестерской и Светлановским проспектом, появится новый детский сад. Строительством займется Setle Group. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Двухэтажное учреждение смогут посещать 250 детей. В дошкольном учреждении будет бассейн и залы для спортивных и творческих занятий. Объект также будет доступен для маломобильных групп населения.
На данный момент застройщик приступил к подготовке земельного участка. После окончания строительства объект передадут в пользование города.
Ранее стало известно, что детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока.
Фото: Piter.tv (архив)
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