В Выборгском районе Ленобласти на участке трассы "Скандинавия" сделают 6 полос

По проекту, реконструировать предстоит участок с 65-го по 100-й километр.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение после изучения представленной повторно проектно-сметной документации на реконструкцию участка федеральной трассы А-181 "Скандинавия". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По проекту, реконструировать предстоит участок с 65-го по 100-й километр. Там вместо двух полос движения станет шесть. Также в рамках реконструкции появятся четыре развязки, три надземных перехода, новое освещение.

В новую документацию специалисты внесли корректировки, связанные с переустройством сетей газоснабжения.

Ленобласть планирует построить вторую кольцевую магистраль вокруг Петербурга.

Фото: ВКонтакте/ Трасса "Скандинавия"