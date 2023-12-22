В Петербурге задержан "сантехник-домушник" из Вологды

Мужчина похитил из квартиры пенсионера 410 тыс. рублей.

В Красногвардейском районе Петербурга полиция задержала лже-сантехника, уроженца Вологды, который, по предварительным данным, похитил из квартиры пенсионера в Выборге 410 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 7 января.

К правоохранителям в Выборгском районе Ленобласти обратился 71-летний пожилой мужчина, проживающий в доме 45 по Приморской улице, и сообщил, что 18 декабря неизвестный, под предлогом осмотра труб на кухне и в ванной, проник в его квартиру и украл из тумбочки в комнате 410 тыс. рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

5 января у дома 58 по Гранитной улице в Красногвардейском районе по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего жителя Вологды, ранее судимого. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV