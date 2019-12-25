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В Выборге задержан подозреваемый в педофилии
Сегодня, 10:02
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kraratau27

В Выборге задержан подозреваемый в педофилии

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Следователи Выборгского района сообщили о поимке предполагаемого насильника.

Следственный комитет Выборгского района Ленинградской области предъявил обвинение по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Обвиняемый - мужчина 23 лет, был задержан в Выборге 9 мая сотрудниками полиции. Его приметы совпали с описанием преступника, дважды учинившего акт сексуального насилия над несовершеннолетними в Выборге. 

На данный момент известно, что мужчина проживал в Выборге на протяжении как минимум трех месяцев, однако сам является выходцем и, скорее всего, гражданином Армении. О характерном акценте и кавказском типе внешности ранее заявляли пострадавшие. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу на все время следствия. 

Нападения на девочек происходили в Выборге 15 и 22 апреля. В обоих случаях преступник принуждал своих жертв к развратным действиям, угрожая им ножом. 

Ранее стало известно о новых жертвах петербургского врача, обвиненного в педофилии. 

Фото: Pixabay

Теги: криминальная хроника выборга, сексуальное насилие
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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