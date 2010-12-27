В Выборге велоклуб "Локомотив" отметит 45-летие

Спортивной организации удалось выпустить более 12 000 профессиональных спортсменов.

В Выборге отметит 45-летие один из старейших велоклубов "Локомотив", пишет сообщество "Интересные события в Выборге".

Секция заслужила множество наград и поощрений. Воспитанники "Локомотива" 31 раз становились чемпионами Мира и Европы, более 350 раз побеждали на национальных Чемпионатах. Профессиональные тренера подготовили 119 Мастеров и Кандидатов в Мастера Спорта, 23 велосипедистов, ставших Мастерами Спорта Международного Класса, 3 Заслуженных Мастеров Спорта и свыше 1 300 разрядников. Кроме того, 3 наставника стали Заслуженными Тренерами России.

По традиции встреча выпускников и участников велоклуба запланирована на 26-27 октября. На мероприятии участники вспомнят заслуги прошлых лет, а также посоревнуются между собой. Также приедут спортсмены из других городов.

Свою историю велоклуб "Локомотив" начинает с 1974 года. Сразу после открытия, под руководством Мартынова Анатолия Петровича и Никифорова Василия Фёдоровича, юные спортсмены начали достигать небывалых высот. Тенденция сохраняется по сей день. Воспитанники становятся Мастерами Спорта, открывают свои спортивные секции и следуют традициям старших товарищей-чемпионов, продолжая путь Выборгского велоспорта.

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Фото: "Интересные события в Выборге"/ ВКонтакте