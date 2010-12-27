Детские сады в Ленобласти превратятся в культурные объекты

Предполагается, что тематические детские площадки появятся в разных районах Ленобласти уже в 2020 году.

В Ленобласти будут создавать детские сады в виде культурных исторических объектов. Инициативу поддержал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Дрозденко прибыл в Ломоносовский район в рамках рабочей поездки. Он посетил завод АО "КСИЛ", который специализируется на приготовлении различных игровых модулей. Кроме того, на производстве присутствуют профессиональные мастера и проектировщики. Им уже удалось создать уникальные проекты в виде шпиля Петропавловского собора и Кремлевские куранты.

Детские площадки в виде знаковых культурных объектов Ленинградской области — например, в виде башен Приоратского дворца, Выборгского замка или колокольни Тихвинского монастыря, — отличная идея, мы берем ее на вооружение. О создании таких проектов уже договорились с руководством завода, -

-пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

АО "КСИЛ" существует на рынке около 50 лет. Основной целью предприятия является экологическая деятельность. На производстве ключевая задача заключается во внедрении природосберегающего оборудования и технологий. У компании насчитывается более 40 заказчиков по России, Европе и даже Марокко.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Киришах пойман рецидивист, нападавший на школьников.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти