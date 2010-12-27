В Киришах пойман рецидивист, нападавший на школьников

Ранее мужчина был неоднократно судим за грабеж и находился в федеральном розыске.

Правоохранительные органы задержали рецидивиста из Псковской области, совершившего серию ограблений несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

О происшествии стало известно 12 октября. Недалеко от лицея, расположенного в городе Кириши 32-летний мужчина напал на 16-летнего подростка. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком и ногой по лицу, отобрал телефон и покинул место преступления. Спустя несколько часов, преступник вернулся в это же место и ограбил 17-летнего студента.

В результате рецидивист был задержан. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. Все похищенное было изъято у злоумышленника и передано следствию. Выясняются обстоятельства и условия на основании которых были совершены преступления.

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