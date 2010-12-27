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Железнодорожный маршрут "Москва - Петрозаводск" пройдет через Выборг
Сегодня, 17:15
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Железнодорожный маршрут "Москва - Петрозаводск" пройдет через Выборг

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Предполагается, что открытие нового маршрута состоится 8 декабря.

Новая железнодорожная дорога Москва – Петрозаводск пройдет через Выборг. Местные жители смогут воспользоваться маршрутом уже 8 декабря. 

Пока что жители Выборга добираются до Москвы или Петрозаводска с пересадками. Но уже в этом году у них появится возможность прокатиться по новому маршруту, который свяжет города между собой. Пассажиры поезда 160А смогут сесть в вагон в 00:12 и уже в 10:16 оказаться в Москве. Таким образом, время движения поезда составит 10 часов.

Путь из Выборга до столицы Карелии займет семь часов. Состав отправится с вокзала в 3:08 и уже в 12:10 окажется в Петрозаводске. Поезд запустят под номером 160В.

Ранее Piter.TV сообщил, что под Выборгом обнаружены первые "ведьмы", прилетевшие на Хэллоуин. 

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, жд маршрут москва-петрозаводск, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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