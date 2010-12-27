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Под Выборгом обнаружены первые "ведьмы", прилетевшие на Хэллоуин
Сегодня, 16:37
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RipeHarvest

Под Выборгом обнаружены первые "ведьмы", прилетевшие на Хэллоуин

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Автор творений остается неизвестным.

Жители Выборга готовятся к празднованию Хэллоуина. Очевидцам удалось обнаружить в лесу первых "ведьм". Фотографии появились в социальных сетях.

На опубликованных фото видно, как мистические существа расположились на деревьях. Местные жители предполагают, что произошла "техническая неисправность навигатора". Каким образом "ведьмы" появляются на соснах пока неизвестно.

Также в социальных сетях появился фото другого существа. В комментариях один из очевидцев указал на то, что ночью фигуры светятся в темноте. 

Хэллоуин проводится ежегодно и является международным праздником. Каждое 31 октября люди наряжаются в мрачные костюмы, покупают сладости и украшают дом подсвечниками из тыквы. В канун Дня всех святых "колядующие" дети ходят по соседям и просят у них конфеты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти повышается уровень фармацевтики. 

Фото: Интересный Выборг/ ВКонтакте

Теги: выборг, новости ленобласти, хэллоуин 2019
Категории: Лента новостей, Выборг, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 17:03

Очень необычно! 

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