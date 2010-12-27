В Ленобласти повышается уровень фармацевтики

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил предприятие "Северная звезда".

В Низино систематизируется производство готовых лекарственных средств. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл на производственную площадку фармацевтической компании "Северная звезда". Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Глава региона отметил работу линии таблетирования и гранулирования, посетил зону фасовки и упаковки, а также проверил отдел контроля качества продукции.

Производство, которое мы сегодня посетили, еще раз доказывает, что импортозамещение в фармацевтике реально. Мы видим, что "Северная звезда" — высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем требованиям качества продукции. Сегодня на двух площадках в Ленинградской области выпускается 50 наименований лекарственных препаратов. Здесь же будет строиться второй производственный корпус для изготовления инъекционных растворов, капель и спреев,-

- подчеркнул Александр Дрозденко.

На ПМЭФ2019 был подписан контракт, согласно которому к 2022 году будет построен второй производственный корпус завода. Он начнет выпускать глазные капли, спреи и инъекционные растворы. Планируется, что в год выработка составит 140 млн ампул и 10 млн флаконов.

На данный момент НАО "Северная звезда" занимается выпуском таблеток и капсул из отечественного и импортного сырья. У предприятия имеется две производственные площадки в "Кузьмолово" и "Низино", а также складской комплекс.

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