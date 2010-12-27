В Петродворцовом районе состоялась проверка общественного транспорта

Были проверены почти 200 единиц общественного транспорта.

В Петродворцовом районе состоялась профилактическая операция "Автобус". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В период с 14 по 20 октября правоохранительные органы проверяли водителей и владельцев транспортных средств на соблюдение правил пассажирских перевозок автобусами. Полицейским удалось осмотреть почти 200 единиц общественного транспорта. В результате 105 водителей категории "D" получили административные штрафы. Как правило они неправильно эксплуатировали транспорт и разговаривали по телефону за рулем.

Также стражи порядка обнаружили более 100 нарушений ПДД. После проверки, из-за неисправности были списаны 90 транспортных средств. В ближайшее время 4 должностных лица привлекут к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV