В Кудрово раскрыта серия квартирных краж

Общий ущерб оценивается в 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Полиция раскрыла серию квартирных краж в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В августе правоохранительные органы задержали двух мужчин. Полицейские предполагали, что они проникли в дом на Европейском проспекте,21 и совершили кражу имущества. Управление уголовного розыска ГУ МВД России начало проверку. Выяснилось, что один из этих граждан причастен к целой серии аналогичных преступлений.

В результате стражи порядка узнали о трех квартирных взломах в соседних домах. Все преступления были совершены в один день – 17 июля. Кроме того, злоумышленник рассказал полиции еще о двух кражах в Выборгском и Красногвардейском районах города.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти незаконно вырубали лесные насаждения.

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